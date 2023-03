Motorista que pulou de carro para se salvar de enxurrada segue desaparecido em Senador Pompeu

As buscas pelo motorista que desapareceu ao tentar se salvar da enxurrada que atingiu a CE-166, em Senador Pompeu, entraram no terceiro dia nesta quarta-feira (29). Antônio Hildernando Nunes Silva pulou do veículo que conduzia quando o carro foi arrastado pela correnteza da água que cortou a rodovia, na segunda-feira (27).

O Corpo de Bombeiros informou à reportagem da TV Verdes Mares que as buscas continuam nesta quarta-feira, com pelo menos oito agentes da corporação. Mergulhadores e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) também apoiam a operação.

CAMINHÃO TAMBÉM FOI ARRASTADO

O homem é servidor público do município vizinho, Piquet Carneiro, e estava a caminho de Fortaleza. Além dele, a coordenadora do Bolsa Família, Michele Crisitina, também estava a bordo e saltou do automóvel. Ela se agarrou às árvores e foi salva por moradores da região.

O automóvel onde as vítimas estavam e outros três veículos, entre eles um caminhão, foram arrastados pela força da correnteza que cortou a CE-166, após a região do Sertão Central registrar intensas precipitações, entre domingo (26) e segunda-feira. Somente em Deputado Irapuan Pinheiro choveu cerca de 230 milímetros no intervalo. O município fica localizado próximo à Senador Pompeu e à Piquet Carneiro.

Legenda: Veículo de grande porte foi arrastado por cerca de 100 metros pela água Foto: Arnaldo Araújo

CRATERA SURGE NA CE-166

O nível da água baixou no trecho onde a rodovia foi cortada pela enxurrada e, nesta quarta-feira, é possível observar o estrago provocado pela correnteza. No local, o asfalto foi levado, deixando somente uma cratera, por onde a água continua a correr.

Legenda: Redução do nível da água revelou a erosão provocada na pista Foto: Arnaldo Araújo

O último boletim de trafegabilidade emitido pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), divulgado na terça-feira (28), informa que o trecho da CE-166 que liga Senador Pompeu a Piquet Carneiro segue com "bloqueio total" e registra "pontos de alagamento".

Legenda: Rodovia é uma das que dá acesso ao município de Piquet Carneiro Foto: Arnaldo Araújo

"A pista está devidamente sinalizada e as equipes esperam a redução do volume da água para fazer uma avaliação mais detalhada do cenário e o planejamento das ações que serão adotadas na rodovia", detalhou no comunicado.