Duas casas desabam após chuvas em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri

Após fortes chuvas em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, duas residências desmoronaram, no bairro José Geraldo da Cruz, nessa terça-feira (28). A região é considerada pelo Município como área de risco. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo apuração da TV Verdes Mares, em uma das casas, uma mãe junto do filho escaparam do desabamento após saírem para buscar atendimento médico por causa de um corte na mão do garoto. Momentos depois, a residência da família desabou.

Ainda conforme a TV Verdes Mares, uma das residentes construiu a casa após realizar um empréstimo e parcelar em mais de 80 vezes. A moradora havia pago apenas a terceira parcela do valor.

Por medida de segurança, a área onde as casas desabaram foi isolada pelas forças de segurança de Juazeiro do Norte.