Motorista desaparece após pular de carro para se salvar de enxurrada em Senador Pompeu

Um servidor público de Piquet Carneiro desapareceu após pular de um carro durante uma enxurrada, em trecho da CE-166 — localizado em Senador Pompeu (CE) —, na manhã de segunda-feira (27). Segundo Bismark Bezerra, prefeito da cidade, o motorista levava a coordenadora do Bolsa Família do município para Fortaleza.

O homem é identificado por Antônio Hildernando Nunes Silva. Há seis anos, ele trabalha no município.

Michele Crisitina, gestora do programa social de Piquet Carneiro, que também estava no veículo, pulou do carro durante o ocorrido. Ela se agarrou em árvores e foi salva por populares.

Atendimento médico

Michele Crisitina foi levada ao Hospital de Senador Pompeu. Na unidade, ela passa por exames e aguarda liberação médica.

Conforme a prefeitura de Piquet Carneiro, a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizarem buscas na região.