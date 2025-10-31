Diário do Nordeste
A foto mostra um menino com cabelo escuro e camisa verde está sentado a uma mesa, de costas para o observador. Ele está absorto na leitura de um livro ilustrado com páginas coloridas, que ele segura aberto à sua frente. As páginas do livro mostram desenhos e texto. Uma mesa escolar branca e vermelha está visível à esquerda, com papéis e alguns objetos de escrita em cima. O chão de azulejos cinzas é visível na parte inferior da imagem.

Ceará

Nove cidades do CE alcançaram 100% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2024

Estado manteve a melhor taxa de alfabetização do país, com 85,3%

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio 19 de Julho de 2025
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

PontoPoder

TCE identifica prefeituras no Ceará que pagam salários superiores ao teto remuneratório; veja lista

Segundo a Constituição, a remuneração máxima de servidores municipais é o valor do salário do prefeito da cidade

Luana Barros 24 de Janeiro de 2025
Trio foi condenado à prisão por um incêndio a um ônibus, durante a série de ataques a bens públicos e privados promovidos por facções, no Ceará, em janeiro de 2019

Segurança

15 integrantes das facções CV, GDE e PCC são condenados a um total de 189 anos de prisão no Ceará

As quadrilhas foram sentenciadas em três processos criminais. Entre os crimes cometidos, estão tráfico de drogas e incêndio a bem público

Messias Borges 04 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Piquet Carneiro?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Piquet Carneiro?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Montagem de fotos mostra assaltante e refém

Segurança

Dupla assalta papelaria e faz refém em Piquet Carneiro, no Interior do Ceará

Os homens conseguiram fugir em uma motocicleta. A vítima não sofreu ferimentos

Redação 12 de Março de 2024

Ceará

Emergência pela chuva: cidades buscam verbas para refazer casas, estradas e apoiar famílias no CE

Segundo a Aprece, as gestões municipais estão contatando de forma individual a Defesa Civil para apontar danos até aqui

Samuel Quintela 03 de Abril de 2023
Açude de pequeno porte rompeu na tarde deste domingo (2)

Ceará

Açude rompe e deixa cidade de Piquet Carneiro em alerta por risco de alagamento

O incidente aconteceu uma fazenda, na tarde deste domingo (2), e pode atingir o centro do município

Beatriz Irineu 02 de Abril de 2023
bombeiros resgatando corpo de homem que desapareceu após pular de carro em senador pompeu

Ceará

Corpo de motorista que pulou de carro para se salvar de enxurrada é encontrado em Senador Pompeu

Hildernando Nunes da Silva estava desaparecido desde a última segunda-feira

Matheus Facundo 29 de Março de 2023
Trecho da CE-166 foi afetada por fortes chuvas

Ceará

Motorista desaparece após pular de carro para se salvar de enxurrada em Senador Pompeu

Durante trajeto, eles foram surpreendidos pelas fortes águas do rio Banabuiú

João Lima Neto 27 de Março de 2023
