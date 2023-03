Corpo de motorista que pulou de carro para se salvar de enxurrada é encontrado em Senador Pompeu

O corpo de Antônio Hildernando Nunes Silva, servidor público que pulou de carro para se salvar durante enxurrada, foi encontrado em Senador Pompeu, no Interior do Ceará, nesta quarta-feira (29). A informação foi confirmada pela Prefeitura de Piquet Carneiro, município onde a vítima reside e trabalha.

Conforme a gestão, pessoas que moram na região e ajudavam nas buscas encontraram o corpo e acionaram o Corpo de Bombeiros. Em imagens, é possível ver os agentes recuperando o corpo do trabalhador e colocando-o em um barco para que um helicóptero pudesse resgatá-lo.

O motorista foi encontrado já no leito do Rio Banabuiú. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (27).

Resgate foi feito de helicóptero:

Hildernando levava a coordenadora do Bolsa Família de Piquet Carneiro para Fortaleza. Michele Crisitina, gestora do programa social de Piquet Carneiro, que também estava no veículo, pulou do carro durante o ocorrido. Ela se agarrou em árvores e foi salva por populares.

Estado de calamidade

O Ceará todo segue em risco de chuva, segundo atualizou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta. Em Senador Pompeu, uma rodovia que liga o município a uma cidade vizinha foi invadida por enxurrada e teve de ser interditada. Um distrito ficou isolado, e, por isso, o prefeito Maurício Pinheiro decretou estado de calamidade.

Legenda: Asfalto foi levado peça força da água, assim como quatro carros, entre eles um caminhão Foto: Arnaldo Araújo

“Estamos com dois grandes açudes públicos com imagens muito preocupantes: o açude do Poço Grande e o Riacho do Meio, que está prestes a arrombar. Se isso acontecer, Senador Pompeu ficará debaixo d'água”, disse, em entrevista sobre o cenário no município do sertão cearense.

No município de Deputado Irapuan Pinheiro, que faz divisa com Milhã e Senador Pompeu e registrou a maior chuva do ano no Ceará (230 milímetros), as aulas foram suspensas pela prefeitura, diante dos riscos de locomoção “em estradas intransitáveis”.

Com o cenário de chuvas intensas no Ceará, 8 cidades já registram o dobro do volume de precipitações previsto para o mês de março inteiro. Em Porteiras, por exemplo, o acumulado já supera a média histórica.