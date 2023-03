Distrito isolado, estrada rompida e açude em alerta: Senador Pompeu decreta calamidade por chuvas

Cerca de 105 milímetros de chuvas banharam o município de Senador Pompeu, no Ceará, entre 7h de domingo (26) e 7h desta segunda-feira (27), de acordo com a Funceme. O acumulado foi suficiente para causar estragos e acender um alerta às autoridades.

A CE-166, que liga Senador Pompeu a Piquet Carneiro, foi rompida pela força da água, como confirmou o prefeito da cidade, Maurício Pinheiro. Ainda não há informações se houve acidentes ou vítimas.

O boletim de trafegabilidade emitido pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) confirma que "a via tem bloqueio total e registra pontos de alagamento", e que foi "devidamente sinalizada e tem equipes no local".

Maurício Pinheiro Prefeito de Senador Pompeu Foi muita chuva também na região de Milhã, vários açudes arrombaram. Estamos com o distrito de Codiá isolado.

O gestor aponta que está sendo montada “uma força-tarefa” para elaborar estratégias. Um dos fatores mais preocupantes, como cita Antônio Maurício, é a situação dos açudes que cercam a região.

“Estamos com dois grandes açudes públicos com imagens muito preocupantes: o açude do Poço Grande e o Riacho do Meio, que está prestes a arrombar. Se isso acontecer, Senador Pompeu ficará debaixo d'água”, preocupa-se.

O açude Patu, que fica em Senador Pompeu, atingiu 100% da capacidade e sangrou. “Era um sonho de 12 anos, mas diante das circunstâncias só nos traz preocupação”, lamentou o prefeito.

‘É um apelo dramático’

Diante dos efeitos das fortes precipitações, o prefeito da cidade fez “um apelo dramático” à população da região:

“Pedimos à população que saia das áreas de risco, famílias que moram próximo ao rio que saiam de casa. É um apelo dramático do prefeito. O município está em estado de calamidade”, finalizou.

De acordo com a gestão municipal, comerciantes e empresários estão ajudando a população a retirar móveis e pertences das áreas de risco.

10 maiores chuvas no Ceará

Precipitações entre 7h de domingo (26) e 7h desta segunda-feira (27) ultrapassam 100 milímetros, conforme levantamento da Funceme.

Deputado Irapuan Pinheiro - 230 mm

Milhã - 130 mm

Crato - 127 mm

Milagres - 121 mm

Solonópole - 120 mm

Piquet Carneiro - 118 mm

Porteiras - 116 mm

Catarina - 111 mm

Barro - 110.4 mm

Senador Pompeu - 105 mm

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil