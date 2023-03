Visita de Elmano às áreas afetadas por enchentes começa por Senador Pompeu e Milhã

O governador Elmano de Freitas (PT) está indo aos municípios de Senador Pompeu e Milhã, na região do Sertão Central cearense. As cidades são as mais atingidas pelas fortes chuvas deste início de semana. O governador informou, por meio das redes sociais, que está acompanhando desde cedo desta segunda-feira (27) a situação das enchentes.

O Estado, segundo ele, já mobilizou equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Saúde e Superintendência de Obras Públicas para atender aos municípios afetados.

"Estou indo pessoalmente visitar alguns dos locais mais atingidos pelas enchentes e reitero que não mediremos esforços para minimizar o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs cearenses", disse Elmano nas redes sociais.

Mais cedo, também nas redes sociais, o prefeito de Senador Pompeu, Maurício Pinheiro, relatou o estado de calamidade na região.