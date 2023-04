Açude rompe e deixa cidade de Piquet Carneiro em alerta por risco de alagamento

Um açude de pequeno porte rompeu às 14h, neste domingo (2), a três quilômetros de Piquet Carneiro, no Interior do Ceará. Conforme o prefeito da cidade, Bismark Barros Bezerra, o rompimento pode alagar o centro da cidade. O reservatório é localizado dentro de uma fazenda e pode afetar outro açude próximo ao local.

Bismark Barros Bezerra Prefeito de Piquet Carneiro Realmente traz uma tensão para a cidade. A direção das águas desse açude é justamente pro centro da cidade e estamos aqui atentos para socorrermos alguns comerciantes que a água venha a entrar. Mas o momento agora é de cuidado e atenção.

De acordo com o prefeito, a cidade poderá ser afetada caso ocorra um segundo rompimento em outro açude localizado na mesma fazenda. Conforme Bismark, a prefeitura está atuando para evitar maiores transtornos à cidade.

"Temos três máquinas nesse momento tentando salvar o segundo açude. Acabei de visitar o açude que também deságua nesse rio e percebemos que tem uma 'sobra de parede'. Vamos torcer para que não tenhamos surpresas durante à noite", disse.

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) foi procurada, porém ainda não respondeu.

De acordo com dados da undação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizados até as 17h deste domingo (2), choveu em pelo menos 100 cidades do Estado nas últimas 24 horas.

AÇUDES NO CEARÁ

Em apenas dois dias de abril, o número de açudes sangrando no Estado chega a 49. Na manhã de domingo (2), o Açude de Forquilha sangrou na madrugada.

Outros 61 reservatórios estão chegando ao máximo de sua capacidade, com volume atualmente registrado em mais de 90%. Os dados foram coletados na manhã deste domingo, por meio do monitoramento do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Entre os açudes que estão sangrando, o Pacajus, localizado na cidade de Chorozinho, é o que tem maior capacidade hídrica. Ele acumula até 255 hm³ (milhões de metros cúbicos) de água. O Castanhão, maior reservatório cearense, está com 25,70% do volume.

O levantamento indica ainda que 45 reservatórios estão com volume inferior a 30%. Ao todo, o Ceará possui 157 reservatórios.

PREVISÃO DO TEMPO

Conforme a Funceme para este domingo é esperado chuvas em todo o Ceará. A intensidade poderá variar de moderada a forte sobre a Ibiapaba, a faixa litorânea, o Maciço de Baturité e centro-norte da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns.

Para segunda-feira (3), a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. As precipitações podem ocorrer na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns, no período da manhã ou madrugada. Já no período da tarde e noite é esperado chuvas em todas as macrorregiões.

Na terça-feira (4), também é esperado chuva em todo o Ceará. Durante a madrugada e a manhã é esperado precipitações na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Poderá chover em todo o estado durante a tarde e noite de terça.