Açude Castanhão ultrapassa 25% da capacidade e marca o melhor volume desde 2015

Maior reservatório de água doce do Ceará, o Açude Castanhão atingiu uma marca histórica neste domingo (2), superando um quarto da sua capacidade total de armazenamento. Essa feito não era atingido desde o Réveillon de 2015.

Ao longo do último mês de março, o açude recebeu aportes significativos, saindo de 19,6% do seu volume, no dia 1º de março, para 25,7%, neste domingo.

Conforme a resenha divulgada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o Castanhão recebeu, somente nas últimas 24 horas, 52 milhões de metros cúbicos (m³) de água. Na última semana, foram cerca de 280 milhões de m³.

Além da importância econômica para a Região do Vale do Jaguaribe, o Castanhão também é responsável por abastecer a Capital e a Região Metropolitana de Fortaleza.

Para efeito de comparação da sua grandiosidade, o Ceará tem capacidade hídrica de 18,6 bilhões de m³. Desse total, o Castanhão sozinho é responsável por cerca de 36%.

Veja a evolução histórica do volume armazenado no Castanhão

Açude Castanhão

Em seu volume total, o Castanhão consegue armazenar 6,7 bilhões m³ de água, marca quase atingida apenas uma vez: em 2009. Desde então, com os seguidos períodos de estiagem, o reservatório nunca mais conseguiu chegar nem perto desse volume.

A situação mais crítica foi em fevereiro de 2008, quando chegou a ter apenas 2% do seu volume. Nos últimos anos, têm sido frequentes os anos de estiagem, quando as chuvas no Estado ficam abaixo da média anual (entre 670 mm e 930 mm).

Entre 2012 e 2017, por exemplo, o Estado enfrentou uma de suas secas mais duradouras. Somente em 2018 as precipitações voltaram a ocorrer dentro da média.

Já em 2022 foram registradas chuvas acima da média, isso refletiu no volume armazenado no Açude, que chegou a 24,68%. Com o cenário ainda favorável neste ano, o Castanhão tem acumulado um volume maior em seu reservatório.

25,7% Volume de água armazenada no Açude Castanhão

Para 2023, a Funceme divulgou novamente um prognóstico favorável para chuvas acima da média. Conforme os meteorologistas, a estimativa é de 50% disso ocorrer.

As chances de ficarem em torno da média são de 40%, já de serem abaixo da média são de 10%.

