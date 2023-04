Ceará atinge a marca de 49 açudes sangrando; outros 61 estão com nível acima de 90%; confira lista

Com o início do mês de abril, período que marca a segunda metade da quadra chuvosa no Ceará, o número de açudes sangrando no Estado chega a 49.

O caso mais recente é o Açude de Forquilha, no município de mesmo nome, que sangrou na madrugada deste domingo (2). Logo pela manhã, dezenas de moradores da cidade foram até o entorno do sangradouro assistir, filmar e fazer fotos.

Outros 61 reservatórios estão chegando ao máximo de sua capacidade, com volume atualmente registrado em mais de 90%. Os dados foram coletados na manhã deste domingo, por meio do monitoramento do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Abaixo de 30%

O levantamento indica ainda que 45 reservatórios estão com volume inferior a 30%.

Entre os açudes que estão sangrando, o Pacajus, localizado na cidade de Chorozinho, é o que tem maior capacidade hídrica. Ele acumula até 255 hm³ (milhões de metros cúbicos) de água. O Castanhão, maior reservatório cearense, está com 25,70% do volume.

Ao todo, o Estado tem 157 reservatórios e, em média, está com 41,5% da capacidade de armazenamento. No último dia 19 de março, Dia de São José, o Ceará contabilizava 21 açudes sangrando.

Confira a lista dos açudes sangrando:

