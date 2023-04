Ceará tem alerta laranja de perigo de chuvas intensas em 49 cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois alertas de chuvas intensas para o Ceará. Os avisos são válidos até 10h deste domingo (2) e atingem todo o Estado. O aviso laranja do órgão alerta perigo de chuvas intensas para 49 municípios.

O outro é o alerta amarelo, de perigo potencial classificado como nível 1 de risco. Para esses locais, são previstas chuvas de até 50 milímetros por dia e as rajadas de vento podem atingir velocidade de 60km/h.

As zonas no Estado com alerta de perigo de chuvas intensas são a Noroeste e Norte. Os riscos potenciais, que valem até as 10h de domingo, envolvem chuvas de até 100 milímetros por dia (mm/dia) e ventos intensos de até 100 km/h.

Nesses locais, também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Confira as cidades no alerta laranja:

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Cariré

Carnaubal

Chaval

Coreaú

Cruz

Forquilha

Frecheirinha

Graça

Granja

Groaíras

Ibiapina

Irauçuba

Itapajé

Itapipoca

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Pacujá

Paracuru

Paraipaba

Reriutaba

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Cuidados recomendados

Para se proteger dos efeitos das fortes chuvas, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também se deve evitar estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

É recomendável também não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, como celulares recarregando.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

