Sertão dos Inhamuns registra chuvas intensas de até 182 milímetros neste domingo (2)

O mês de abril começa com chuvas intensas no Ceará. De acordo com dados da Funceme atualizados até as 8h50 deste domingo (2), choveu em pelo menos 81 cidades do Estado nas últimas 24 horas.

A precipitação mais intensa foi observada na cidade de Independência (posto Jaburu), com 182 milímetros. Outras cidades do Sertão Central e da região dos Inhamuns também figuram entre as maiores chuvas deste início de mês.

Em Crateús (posto Monte Nebo), por exemplo, foram 160 milímetros. Novo Oriente teve chuva de 100 milímetros e Tauá teve 95 milímetros.

Veja as 10 maiores chuvas deste domingo (2):

Independência (Jaburu): 182 mm Crateús (Monte Nebo): 161 mm Independência (Desejo): 104.2 mm Novo Oriente (Novo oriente): 100 mm Tauá (Faz. Belo Horizonte): 95 mm Boa Viagem (Açude Vieirão): 93 mm Crateús (Tucuns): 92 mm Novo Oriente (Emaus): 90 mm Tauá (Vera Cruz): 83.8 mm Independência (Faz. Realeza): 83 mm

Alertas de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido mais dois alertas de chuvas intensas para o Ceará, com aviso laranja, que indica perigo de chuvas intensas, para 49 municípios.

O comunicado alertava para chuvas intensas a Noroeste e Norte do Estado, envolvendo risco de chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos de até 100km/h. O alerta vale até as 10h deste domingo.

O alerta indica, na esteira das chuvas intensas, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.