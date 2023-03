Março de 2023 é o mais chuvoso dos últimos 15 anos no Ceará; veja balanço por região

Março de 2023 chega ao fim hoje como o mais chuvoso dos últimos 15 anos, de acordo com balanço parcial do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As intensas precipitações provocaram diversos transtornos na infraestrutura de pequenas cidades e até mortes.

A média histórica para o mês é de 203.4 milímetros, mas neste março de 2023 choveu 288.9 mm, um desvio positivo de 42%. O período só fica atrás de março de 2008, quando os 332.8 mm de água representaram um volume quase 64% superior ao normal.

Os dados foram coletados na tarde do dia 30 de março e podem mudar conforme a atualização do sistema da Funceme, que recebe informações dos municípios. Confira a série histórica de chuvas no mês:

No período analisado, 10 anos tiveram março com registros abaixo da média; entre 2010 e 2018, o mês não conseguiu ultrapassar a marcação. Por outro lado, nos últimos cinco anos, apenas 2021 não bateu a meta.

BALANÇO POR REGIÃO

Seguindo a tendência do Estado, todas as oito macrorregiões do Ceará também conseguiram superar suas médias históricas.

O destaque ficou com o Maciço de Baturité, onde choveu 56% mais do que o normal. Cidades da região foram bastante prejudicadas pelo volume de água: Aratuba teve deslizamentos que deixaram três mortos, e Guaramiranga viu seu centro ser lavado por uma enxurrada.

Em seguida, vem o Litoral de Fortaleza, com 49% acima, e o Litoral do Pecém, com 47,5%. Nesta segunda área, cidades como Itapipoca, Itapajé e Uruburetama tiveram dezenas de casas interditadas por riscos de desabamento.

O menor desvio foi registrado na região Jaguaribana, onde estão localizados açudes estratégicos para o abastecimento de água do Estado. Porém, o saldo também é positivo: eram esperados 193.7 mm, mas choveu 260.6 mm.

Segundo a Funceme, as precipitações têm relação com a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que durante a quadra chuvosa fica mais próxima à costa norte da região Nordeste.

Março é o segundo mês do período mais chuvoso no Ceará. O prognóstico climático para o trimestre março, abril e maio indica 40% de probabilidade de chuvas acima da normalidade, 40% em torno dela e ainda 20% abaixo.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Para esta sexta (31) e o sábado (1º), a Funceme estima céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Os maiores acumulados deverão se concentrar na área centro-norte (Litoral, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns) do Estado.

