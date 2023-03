Carros são 'engolidos' por cratera após CE-384 romper em Mauriti; veja vídeo

Dois carros foram "engolidos" por uma cratera que se abriu em um trecho da CE-384 nesta madrugada de segunda-feira (27), na Zona Rural de Mauriti, próxima à divisa do Ceará com a Paraíba. Sete pessoas, entre motoristas e passageiros, ficaram feridos no acidente e algumas estão em estado grave.

Os veículos trafegavam pela via no momento em que ela se rompeu e eles cederam com o asfalto. A via liga o município ao estado da Paraíba. O fluxo de veículos foi completamente interrompido.

Segundo a coordenadora de enfermagem do hospital do Município, Maria das Dores Lacerda, as sete pessoas foram encaminhadas para a unidade, de onde três foram transferidas em estado grave para o Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte, e para o Hospital Geral de Brejo Santo.

Uma das vítimas foi transportada para o HRC por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), devido aos ferimentos.

Legenda: A CE-384 é uma das principais vias de acesso ao município Foto: arquivo pessoal

Mauriti registrou chuvas intensas no fim de semana. Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que o local marcou 86 milímetros (mm) de volume de precipitações no intervalo de 24 horas, o que pode ter contribuído para o rompimento da estrada.

Acesso a Mauriti

A CE-384 é uma das principais vias de acesso ao município, como explicou o secretário da Agricultura e Meio Ambiente e coordenador da Defesa Civil, Paulo Gomes.

"É uma rodovia de importância regional, porque ela faz um fluxo desde a cidade de Patos, na Paraíba, até Juazeiro do Norte. O tráfego no local era muito intenso", disse.

Legenda: O fluxo de veículos foi completamente interrompido devido ao episódio Foto: arquivo pessoal

Nesta manhã, um engenheiro do Departamento Estadual de Rodovias (DER) já esteve no local. Na ocasião, o especialista realizou "os primeiro levantamento do sinistro e já está sendo tomada as providências quanto a isso", conforme detalhou Gomes.

Paulo Gomes Coordenador da Defesa Civil e secretário da Agricultura e Meio Ambiente Está tudo sob controle na medida do possível."

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Departamento Municipal de Trânsito e de Transportes (Demutran) também estiveram na localidade e interromperam o trânsito na região.

A Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP) informou que a via tem bloqueio total, nos dois sentidos, devido ao rompimento ocasionado pela intensidade das chuvas. Equipes do órgão e do Governo da Paraíba atuam no local e estudam a implementação do desvio, bem como a recuperação dos trechos afetados.