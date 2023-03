Parte do acostamento da CE-025 cede e via é parcialmente interditada em Aquiraz

Parte do acostamento da CE-025 cedeu, provocando o bloqueio parcial da rodovia nesta segunda-feira (27), no Porto das Dunas, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A área foi atingida por chuvas durante o fim de seman.

Em um vídeo registrado do local, é possível observar que a região periférica do asfalto sucumbiu e deslizou em direção à cavidade ao lado da via.

Veja imagens do local:

O trecho interditado fica logo após a ponte sobre o Rio Pacoti, aproximadamente no quilômetro oito da CE-025. As autoridades isolaram uma das duas faixas no sentido Capital-Aquiraz.

A reportagem do Sistema Verdes Mares esteve no local e constatou que a borda da cratera foi escorada com sacos de areia. Também há a presença de uma retroescavadeira.

Conforme a Superintendência de Obras Públicas (SOP), a via tem bloqueio parcial após erosão de parte do acostamento, ocasionada pela intensidade das chuvas.

"Ontem (26), assim que notificada, a SOP enviou equipe ao local, que fez a sinalização necessária do trecho e deu início ao trabalho de recuperação", informou o órgão.