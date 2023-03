Turista paranaense morre ao sofrer parada cardíaca em brinquedo inflável em Jericoacoara

Um turista paranaense, de 55 anos, morreu após passar mal e sofrer uma parada cardíaca em um brinquedo inflável aquático, na Lagoa do Paraíso, em Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Ceará, nesse sábado (25).

A informação foi confirmada nas redes sociais pelo restaurante proprietário do brinquedo, o Alchymist Beach Club.

"A Família Alchymist confirma ter ocorrido, nesta data, 25/03, uma fatalidade no interior de seu empreendimento. Infelizmente, um visitante passou mal, sendo imediatamente atendido por sua equipe de socorristas, bem como acionado o Samu, que conduziu o visitante, ainda com vida, ao hospital de Jijoca de Jericoacoara", publicou.

Entretanto, o homem - que não teve a identidade revelada - não resistiu a morreu no hospital.

O Alchymist ressaltou que "as atividades na atração do inflável aquático, assim como todas as atividades que exigem esforço físico, devem ser praticadas apenas por pessoas que gozem de perfeitas condições de saúde física".

Ainda na nota divulgada, o restaurante registrou "sua solidariedade com a dor de familiares e amigos decorrente da perda de seu ente querido, e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família".

"Reforçamos nosso compromisso prioritário com a segurança e a integridade de nossos visitantes, e por isso realiza treinamentos com a equipe de segurança e de primeiros socorros", acrescentou o restaurante.

