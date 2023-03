Corpo de homem é encontrado boiando próximo à orla no Meireles, em Fortaleza

O corpo de um homem foi encontrado boiando a cerca de 1,5 km da faixa de areia da praia, na manhã desta quinta-feira (23), no bairro Meireles, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de uma morte suspeita. Não havia marcas de violência no corpo do homem, ainda não identificado formalmente.

Em nota, a SSPDS informou que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência e colheram informações que subsidiarão as investigações.

Segundo testemunhas, a pessoa encontrada seria um homem com aparência em torno de 50 anos, vestindo bermuda e camisa polo. O corpo teria sido levado para a praia do Náutico e depois encaminhado para o IML.

Ainda conforme a SSPDS, somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa da morte. O caso está sendo investigado pelo 2o Distrito Policial (2º DP), unidade da Polícia Civil responsável pela área.

