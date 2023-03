Adolescente de 15 anos morre afogado após pular Ponte Velha, no Poço da Draga

Um adolescente de 15 anos morreu afogado nesta quarta-feira (22) após pular Ponte Metálica, também conhecida como Ponte Velha, no Poço da Draga, na Praia de Iracema, em Fortaleza. A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Um amigo da adolescente, que pulou com ele, informou aos bombeiros que a vítima se desesperou ao cair no mar e não conseguiu se manter na superfície.

O amigo tentou ajudá-lo e os bombeiros foram acionados, mas o jovem não resistiu. A mãe da vítima estava no local no momento do resgate e reconheceu o corpo do filho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente foi encontrado próximo a uma das pilastras da ponte, entre 4 e 5 metros de profundidade.