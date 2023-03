Rodovia no Interior do Ceará é bloqueada após açude transbordar e asfalto ceder

Trecho da rodovia CE-240 foi bloqueado, na manhã desta quarta-feira (22), após o açude São Pedro Tibaúba transbordar. A estrada liga as cidades de Itapipoca e Miraíma, na Região Norte do Estado.

Conforme a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), o bloqueio se estende nas duas faixas e a rodovia está devidamente sinalizada.

A força da correnteza que destruiu o trecho é resultado das chuvas que caem na região há cinco dias.

Legenda: Trecho na CE-240 bloqueado Foto: SOP

Para esta quarta-feira (22), a previsão é de mais chuva na região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pancadas podem ocorrer em pontos isolados, a qualquer hora. À tarde, as chances de temporais aumentam com chuva e trovoadas isoladas.

Foto: SOP

Tragédia em Aratuba

As fortes precipitações no Estado foram responsáveis por causar três mortes no município de Aratuba, além de remover diversas pessoas de suas moradias localizadas em áreas de risco nos municípios.

Atuação emergencial pós-chuvas

A SOP informou que equipes dos 11 Distritos Operacionais estão em alerta para atuar de forma emergencial diante de possíveis ocorrências devido às chuvas no Ceará.

Problemas em rodovias cearenses podem ser informados pelo WhatsApp (85) 98404-9800. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros/Defesa Civil deve ser acionado pelo 193.