Rio transborda com chuvas, passagem molhada desaba e cria cratera em Porteiras, no Cariri

Uma passagem molhada foi destruída em Porteiras, no Cariri cearense, após o Rio Oitis transbordar por conta das fortes chuvas na região. Com a força da água, uma cratera se abriu na Rua João Pires, no Centro do município. A passagem já estava interditada há quatro dias porque havia desabado parcialmente.

Nesta terça-feira (21), ela foi completamente destruída. Conforme a Prefeitura, a Secretaria de Obras de Porteiras segue acompanhado o caso e será feita uma vistoria nas estradas mais críticas nesta quarta-feira (22).

Conforme a gestão municipal, não há registro de deslizamentos de terra e nem de casas desabadas com as chuvas.

No entanto, há alguns pontos de atenção na cidade como o Riacho Taboca/Estrada Frei Jorge, Riacho Sede/Estrada Massapê e Riacho sede/Sítio Lagoa Nova.