Parte de teto de sala de aula desaba em escola de Sobral

Parte do teto de uma sala de aula de uma escola estadual em Sobral, no interior do Ceará, desabou na manhã da segunda-feira (20). Segundo relatos enviados ao Sistema Verdes mares, o problema foi causado por infiltrações devido às chuvas, que chegaram a alagar a sala.

Ninguém ficou ferido com o incidente, mas ainda conforme denúncia, outras salas da EEMTI Monsenhor José Gerardo Ferreira Gomes sofrem com o mesmo problema e estão com a estrutura do forro do teto comprometida.

A Secretaria da Educação (Seduc) disse, em nota, que acompanha a situação por meio da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 6. Segundo a pasta, a sala onde ocorreu o desabamento estava desativada.

Legenda: Seduc disse que sala estava desativada Foto: Arquivo pessoal

Espaço será restaurado

"A equipe de engenharia da Seduc visitou a escola e apurou que os galhos de árvores comprometem a cobertura da sala de aula. Dessa forma, foi solicitada autorização da Agência Municipal de Meio Ambiente (AMA) para retirada das plantas. A partir disso, serão adotadas providências para restaurar o espaço", disse a Secretaria.