Viaturas da Polícia Militar de São Paulo

Segurança

Homem suspeito de tentar matar pai e filho em Porteiras é preso no interior de São Paulo

Suspeito estava escondido no distrito de Costa Machado, cerca de três mil quilômetros longe do local onde os crimes foram cometidos

Redação 07 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Porteiras?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Porteiras?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Gabarito

Papo Carreira

Câmara Municipal de Porteiras lança concurso de níveis fundamental e médio; veja detalhes

As inscrições abrem nesta quarta-feira (4) pelo site da Universidade Patativa

Redação 03 de Setembro de 2024
vídeo

Segurança

Dupla em moto finge que vai abastecer e assalta posto de combustíveis no interior do Ceará; vídeo

Um deles aproveitou que o funcionário virou as costas, foi para o interior do estabelecimento e praticou o crime na noite dessa quinta

Redação 31 de Maio de 2024
chuva

Ceará

Oito cidades do CE registram mais que o dobro de chuvas previstas para março; entenda causas

A intensidade das precipitações tem impactado famílias que vivem em áreas de risco e acumulam perdas no período chuvoso

Theyse Viana e Samuel Quintela 28 de Março de 2023
Paredão de sustentação rompeu e casas foram afetadas

Ceará

Chuva causa destruição de casas em Porteiras, no Ceará: 'ela acordou com a casa trincando'

Paredão de contenção cedeu e causou estragos em residências

João Lima Neto, Carol Melo e Beatriz Irineu 27 de Março de 2023
passagem molhada desaba e cria cratera em Porteiras

Ceará

Rio transborda com chuvas, passagem molhada desaba e cria cratera em Porteiras, no Cariri

Não há registro de deslizamentos de terra ou desabamentos, segundo a Prefeitura

Matheus Facundo 21 de Março de 2023
Onça-parda presa em poço aterrado.

Ceará

Filhote de onça é resgatado de poço pelos bombeiros, no interior do Ceará; assista

Animal caiu em poço aterrado com mais de seis metros de profundidade, em Porteiras

Redação 15 de Julho de 2022
jovem diego elias, que morreu aos 20 anos em hospital municipal de porteiras

Ceará

Jovem de 20 anos morre, e família denuncia negligência em hospital no Interior do Ceará

A unidade de saúde teria se negado a transferir o paciente para um município com mais estrutura médica

Matheus Facundo 21 de Abril de 2022
