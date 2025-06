Homem suspeito de tentar matar pai e filho em Porteiras é preso no interior de São Paulo

Um homem de 27 anos, suspeito de tentativa de homicídio qualificado em Porteiras, no interior do Ceará, foi preso preventivamente nessa sexta-feira (6), na cidade de Mirante do Paranapanema, no interior de São Paulo.

O indivíduo foi encontrado pela polícia paulista em uma casa no distrito de Costa Machado, a cerca de três mil quilômetros do local dos crimes, cometidos no último mês de abril.

As vítimas do suspeito seriam pai e filho, de 58 anos e 24 anos, respectivamente. Segundo o g1, o homem teria golpeado o rapaz na cabeça com um facão e efetuado quatro disparos contra o braço direito do pai dele.

O caso teria sido motivado por vingança, uma vez que a vítima mais jovem teria agredido fisicamente o irmão do suspeito por "motivos banais", de acordo com os investigadores de São Paulo.

Prisão

Após ser capturado pelas autoridades de segurança de São Paulo, o homem foi levado para uma delegacia na região, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Brejo Santo, no Ceará.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão resulta de um trabalho investigativo realizado pela Delegacia Municipal de Brejo Santo, com o apoio do Departamento de Polícia do Interior Sul da Polícia Civil.

O suspeito já acumula antecedentes criminais por tentativa de homicídio doloso, furto, roubo a pessoa, crime ambiental, uso de drogas e tráfico ilícito de entorpecentes.

O Diário do Nordeste também solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e aguarda retorno para atualização desta matéria.