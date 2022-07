Filhote de onça é resgatado de poço pelos bombeiros, no interior do Ceará; assista

Um filhote de onça-parda foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará, na última quarta-feira (13), no sítio Muquém, em Porteiras, interior do Estado. O socorro foi solicitado pela proprietária do sítio, por volta das 13 horas.

De acordo com os bombeiros, o animal perseguia uma galinha quando ambos caíram em um poço aterrado, sem água, com quase seis metros de profundidade. A dona da propriedade alertou para a situação quando ouviu o barulho da caça. No entanto, no intervalo entre o pedido de socorro e a chegada dos bombeiros, a ave foi engolida pela onça.

Veja imagens do resgate realizado pelos bombeiros

Resgate

O resgate da onça foi feito por quatro agentes da corporação que desceram até o fundo do poço e passaram algum tempo tentando prendê-la em uma caixa. Porém, assustada, ela tentou fugir deles correndo pelas paredes do buraco.

O animal entrou sozinho na caixa depois de um tempo. À noite, os bombeiros o soltaram na Floresta Nacional do Araripe, em Barbalha.

Também conhecido como "gato-do-mato vermelho", o bicho é considerado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) uma espécie "vulnerável", ocupando o terceiro nível mais grave na escala de risco de extinção.