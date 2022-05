Onça-parda encontrada em banheiro de escola infantil em Minas Gerais é solta na natureza; vídeo

Correndo na mata, uma onça-parda foi devolvida ao ambiente natural neste sábado (21), depois de ter sido encontrada por um estudante de 9 anos no vestiário da escola localizada em Nova Lima, em Minas Gerais. Antes da soltura, o animal passou por avaliação clínica.

A onça-parda, uma fêmea jovem, foi resgatada sem ferimentos por militares do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente do Estado. Um médico veterinário da equipe ambiental fez o manejo, o recolhimento do animal e a análise da situação de saúde.

Com isso, o animal foi solto em ambiente natural. A equipe fez o registro e publicou nas redes sociais. O vídeo da soltura aparece após as fotos. Confira:

Foi durante uma atividade recreativa na escola, com a participação de 40 alunos, que o menino encontrou o animal dentro do vestiário. No susto, a criança correu e contou para o pai. Depois disso, as equipes ambientais foram acionadas para o manejo.

O animal permaneceu em uma cabine do vestiário da escola até a chegada dos agentes e foi registrado em vídeo. Veja: