Em risco de extinção na caatinga, onça-parda é morta no interior do Ceará e exibida em redes sociais

Uma onça-parda — Puma concolor — foi morta por caçadores na cidade de Tarrafas, na região Centro-Sul do Ceará. O crime ambiental, ocorrido em uma localidade chamada Serra Verde, foi filmado pelos infratores. Após a morte, fotos do animal foram exibidas nas redes sociais pelos moradores do sítio Ipueiras.

O Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) de Juazeiro do Norte foi acionado para encontrar os autores do crime.

Tenente José Pereira da Silva Filho Comandante do BPMA de Juazeiro do Norte Temos os nomes e os apelidos, e estamos em diligência para encontrá-los. O pessoal do sítio vizinho confirmou. Estamos agora em busca da identificação completa e de algum objeto em flagrante do local"

Denúncia a ONG

A polícia foi acionada após uma denúncia anônima, na manhã desta quarta-feira (3), de um morador da localidade, também conhecida como Serra do Mundo, que entrou em contato com membros da Organização Não-Governamental Biodiverse, de Crato, que atua em pesquisa e ações de defesa e proteção da fauna e flora silvestre.

Segundo a bióloga Raquel Soares, que recebeu a denúncia, além de matar o felino, os caçadores teriam comido o animal. “A prática da caça, segundo a informação que temos, é que é frequente na Serra Verde. Dessa vez, a ação foi filmada e repassada em grupos de WhatsApp”, reforçou.

Legenda: A polícia foi acionada após uma denúncia anônima a membros da ONG Biodiverse, de Crato Foto: Reprodução

Após receber a denúncia, os integrantes da ONG acionaram a BPMA de Juazeiro do Norte repassando fotos, vídeos e informações. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também recebeu a denúncia pela Biodiverse.

Angústia e revolta

"O sentimento que fica é de angústia, de revolta. Enquanto alguns trabalham todos os dias para manter um meio ambiente equilibrado, outros destroem e exibem como troféu. Um troféu desumano que é. Infelizmente, não é um caso isolado e a caça esportiva é uma triste realidade. Agora, temos que reconhecer que somos responsáveis por mudar essa realidade. É não se calar nessas situações", enfatiza Raquel.

De acordo com o comandante do BPMA de Juazeiro do Norte, uma equipe de policiais se deslocou até o local para averiguar o caso. A reportagem também questionou o Ibama e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) sobre o caso, mas não tivemos retorno até a publicação desta matéria.

Legenda: Após receber as imagens, os integrantes da ONG acionaram a BPMA de Juazeiro do Norte repassando fotos, vídeos e informações Foto: Reprodução

Crime ambiental

A Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/98), em seu artigo 29, aponta que “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”, é crime. A pena varia de seis meses a um ano de detenção e multa.

Conforme a IUCN (sigla em inglês para União Internacional da Conservação da Natureza) esta espécie foi avaliada para o bioma Caatinga como “Em perigo” (EN) de extinção.

"Ela já sofre com toda a derrubada de mata onde ela vive e ainda tem as queimadas que reduzem ainda mais essa área verde, além dos atropelamentos em estradas e os conflitos pela predação de animais domésticos. Se não bastasse tudo isso, ainda tem a caça", alerta a bióloga.

Segundo maior felino das américas

Conhecida também como onça-vermelha, onça-parda ou suçuarana, essa espécie é o segundo maior felino das Américas, atrás somente da onça-pintada (Panthera onca) e a quarta maior do mundo. “São animais de hábitos solitários e territorialistas, formando pares somente durante o período reprodutivo. Pode medir até 1,1 metros de comprimento e pesar até 80 quilos”, explica o biólogo Charles Sousa.

O felino tem hábito alimentar generalista, tendo uma grande variedade de presas como tatus, porcos-do-mato, quatis, aves, pacas, répteis, dentre outros.

Cada ninhada pode conter de um a seis filhotes e o tempo de vida dessa espécie varia de 8 a 10 anos. “Mas existem relatos na natureza de indivíduos que já chegaram a 13 e 15 anos”, completa Charles.

Com ampla distribuição através das Américas, a onça-parda pode ser encontrada em vários biomas, como a caatinga. “O Ceará possui registros dessa espécie, mas ainda não sabia de ocorrência por aquela região. Na foto, mostra que é um indivíduo macho”, identifica o biólogo.