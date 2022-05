Onça-parda é achada por criança de 9 anos no vestiário de escola em Minas Gerais; veja vídeo

Um susto daqueles. No município de Nova Lima (MG), uma criança de nove anos deu de cara com uma onça-parda no vestiário da escola onde estuda. O caso aconteceu neste sábado (21), após o menino participar de atividade recreativa juntamente a outros 40 alunos. Ao avistar o animal, o estudante saiu correndo e foi avisar ao pai.

Passado o tumulto, o bicho foi resgatado e voltará para a natureza. Bombeiros, Guarda Civil e a Polícia Militar Ambiental da cidade, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram chamados para lidar com a situação. A operação de resgate durou cerca de duas horas.

Os militares chegaram rapidamente e conseguiram trancar o vestiário onde estava o animal. Em seguida, unidos a um veterinário parceiro da PM Ambiental, abriram um buraco no teto e sedaram a onça com dardos até que fosse seguro abrir a porta e retirá-la numa viatura adaptada.

O felino é uma jovem fêmea e foi resgatada sem ferimentos, aparentemente saudável. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ficará responsável por devolvê-la à natureza.

"Pálido de susto"

De acordo com informações do jornal O Tempo, o estudante da Escola Municipal Martha Drummond Fonseca que viu a onça de perto reagiu de forma espantada. "Eu estava indo ao banheiro quando vi ela no último box deitada. Na hora eu fiquei pálido de susto”, contou o menino Davi Miguel.

O pai da criança reiterou a forte emoção. “Achei que fosse uma jaguatirica, um cachorro do mato ou alguma outra coisa. Na hora que eu vi aquele bicho daquele tamanho, voltei correndo”.

Segundo maior felino das Américas, a onça-parda, graças à alta capacidade de adaptação, ocorre em diversos biomas de norte a sul do continente. Ela pode viver tanto em florestas densas quanto em arredores de áreas urbanas.