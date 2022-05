Mulher 'vira onça' após flagrar marido com amiga em motel de Belém; veja vídeo

Um suposto flagrante de uma traição em um motel de Belém, Pará, repercutiu nas redes sociais. Na quarta-feira (18), Dayse Monique foi vista "virando onça" em frente ao estabelecimento no bairro Val-de-Cans. Ela aguardava o marido sair do local, onde, segundo ela, estava acompanhado de uma amiga dela.

Em uma transmissão ao vivo, a mulher detalhou a situação por cerca de 30 minutos. Na publicação, ela relatou estar seguindo viagem um carro de aplicativo quando avistou o companheiro comprando cerveja. Monique contou que solicitou que o motorista parasse e, após desembarcar, resolver seguir o esposo, que estava acompanhado da amiga dela. As informações são do portal G1.

“Ele aqui com a minha ‘amiga’, e eu em casa, lavando a cueca dele”, desabafou na ocasião.

Em uma postagem é possível observar que a mulher está em frente ao motel, agachada, e gritando que o casal deixe o local. Populares se aproximaram para acompanhar a discussão e apoiar Monique. Alguns internautas comentaram que a mulher lembrava a posição de uma onça.

“Tá tudo ótimo. Tudo o que Deus tira é livramento. Sou linda, sou bela, sou estudiosa, tenho minha faculdade. Não preciso ficar me doendo por esse 'merda'. Mas estou fazendo [essa briga] que é pra aprender. Porque a mulher que se mete [com homem casado], ela tem que se garantir. Não tenho sangue de barata. Vou fazer onda, sim”, justificou na transmissão.

A mulher chegou a atirar um tijolo contra o estabelecimento e a Polícia foi acionada. Com a chegada da viatura ao endereço, Monique declarou não ter medo de ser presa.

“Nunca perca seu brilho, independentemente da situação. Eu posso até ser presa. Mas quem não tem chifre não entra no céu”, disse.

Ao se questionada por um pedestre se reataria o relacionamento com o marido após o flagra, a mulher disse que não.

“Deus me livre [de voltar com ele], mana. Tu tá vendo a vergonha que eu tô passando? Não sou Maíra Cardi, não”, respondeu referindo-se à empresaria, esposa do campeão do BBB-22, Arthur Aguiar, com quem protagonizou polêmicas e acusações de 16 infidelidades do marido, mas que reatou o relacionamento.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil