Morre padre Leandro Couto, missionário da Comunidade Canção Nova

O padre Leandro Couto, missionário da Comunidade Canção Nova, morreu nesta quinta-feira (19), aos 41 anos, em Cachoeira Paulista (SP). Ele estava em uma missão e precisou se internar no Centro Médico Padre Pio no fim desta manhã, com um quadro de cianose central.

O religioso foi diagnosticado com a condição, que é quando o sangue com baixa concentração de oxigênio chega às artérias. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. As informações são da Canção Nova.

Trajetória

O padre Leandro Paulo do Cotou é natural de Borda da Mata (MG). Ele entrou na Canção Nova em 2007, no compromisso de Núcleo. Ele foi ordenado diácono em 2016 e presbítero em 2016.

"Que o Pai das Misericórdias conceda ao nosso irmão, uma santa e feliz ressurreição, no convívio eterno dos santos a quem tanto testemunhou em vida”, diz nota de proximidade enviada pela Comunidade à família do padre.

Velório

O presbítero foi velado nesta quinta-feira no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista. Uma missa de corpo presente também ocorre na cidade.

Depois das celebrações do dia, o corpo de padre Leandro Couto será encaminhado para enterro em Borda da Mata.