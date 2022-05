O que significa Yakecan? Veja origem do nome dado à tempestade tropical

Assim como as tempestades tropicais (furacão, ciclone e tufão) formadas no mundo, o ciclone que chegou ao Brasil nesta semana e provocou estragos nas regiões Sul do País também recebeu um nome: Yakecan, que vem do tupi-guarani e significa "som do céu".

O nome foi escolhido pela divisão de previsões meteoceanográficas, do Centro de Hidrografia da Marinha, responsável pelas atividades do serviço meteorológico marinho, conforme informações do portal Uol.

Nomes em tupi-guarani

Desde 2011, é padrão que as tempestades tropicais formadas na área da Metarea-V, do Atlântico Sul, região marítima sob responsabilidade do Brasil, recebam nomenclaturas em tupi-guarani — uma das línguas indígenas mais conhecidas na América do Sul.O acordo envolveu Marinha, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Força Aérea Brasileira e Centro de Prevenção de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/Inpe).

Além Yakecan, outro ciclone que atingiu o País, em dezembro de 2021, também recebeu um nome baseado na língua do povo tradicional: Ubá.

Veja os nomes usados e os significados deles:

Arani (tempo furioso)

Bapo (chocalho)

Cari (homem branco)

Deni (tribo indígena)

Eçaí (olho pequeno)

Guará (lobo do cerrado)

Iba (ruim)

Jaguar (lobo)

Kurumí (menino)

Mani (deusa indígena)

Oquira (broto de folhagem)

Potira (flor)

Raoni (grande guerreiro)

Ubá (canoa indígena)

Yakecan (o som do céu)

Ao atingirem o fim da lista, as nomenclaturas são reutilizadas para batizarem novas tempestades.

Por que tempestades são nomeadas?

Os fenômenos do tipo são nomeados para facilitar a conscientização, a preparação, o gerenciamento e redução de risco de desastres, conforme o portal.

Como tempestades tropicais podem durar semanas ou mais, além de acontecer de forma simultânea, os meteorologistas escolhem nomes para evitar confusão.

