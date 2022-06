No Pantanal do MT, onça-pintada entra na água, pega jacaré morto e nada com ele contra a correnteza

Uma onça-pintada macho viu um jacaré morto boiando num rio do pantanal mato-grossense, saltou na água, agarrou o animal com a boca e, depois, nadou contra a correnteza de volta ao barranco onde estava. A cena aconteceu na região de Porto Jofre, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço, e foi flagrada pelo guia turístico Branco Arruda.

Em entrevista ao g1, o guia não soube informar o que provocou a morte do jacaré. "Pode ser um barco que bateu nele, alguém pode ter matado ou outra onça que tentou pegar, mas acabou escapando", cogitou.

Contudo, a onça-pintada é familiar ao profissional. Ele a chama de Juru e a reconhece por uma marca de "y" que o animal tem na testa. "As onças têm um desenho na testa que é diferente uma das outras. É como uma digital", explicou.

Arruda, que trabalha como guia turístico no pantanal há duas décadas, acompanha a rotina de Juru há quatro anos.

O flagra

No flagra gravado por Arruda e divulgado em suas redes sociais, Juru está descansando em um barranco quando vê o jacaré de barriga para cima sendo levado pela correnteza.

A onça, então, levanta, caminha um pouco e, depois, salta na água em busca do animal. Ela nada por um tempo, agarra o jacaré com os dentes e o leva, contra a correnteza, de volta para a margem do rio.

A onça para somente para recuperar o fôlego antes de morder de novo o jacaré e subir com ele de volta para o barranco.