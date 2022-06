Incêndio em centro de tratamento deixa pelo menos 11 mortos no Rio Grande do Sul

Um incêndio no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos (Cetrat) em Carazinho, cidade localizada no Norte do Rio Grande do Sul, deixou ao menos 11 pessoas mortas na quinta-feira (23). As informações são do portal G1.

Até então, apurações dão conta de que dez pessoas morreram no local e uma no hospital. A direção da instituição só deve se manifestar quando o trabalho da perícia for concluído.

Com o resgate, duas pessoas foram levadas para atendimento médico e se encontram estáveis. Pelo menos 15 pessoas estavam no Centro, segundo informação inicial, e duas delas conseguiram sair sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros local começou o combate ao fogo no final da noite de quinta e segue no local trabalhando na busca por vítimas e feridos.

A parte consumida pelo fogo era de madeira e, além disso, as janelas, que poderiam servir como parte de escape, eram pequenas e não tinham espaço para a passagem de uma pessoa.

O caso deve ser investigado, mas ainda não há confirmação sobre as causas do início do incêndio nem sobre a identidade dos mortos no local.

