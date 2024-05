Dupla em moto finge que vai abastecer e assalta posto de combustíveis no interior do Ceará; vídeo

Um posto de combustíveis foi alvo de assalto na noite dessa quinta-feira (30) no município de Porteiras, Interior do Ceará. Dois homens chegaram uma moto e fingiram que iam abastecer, mas um deles aproveitou que o funcionário virou as costas e foi para o interior do estabelecimento e praticou o crime. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que eles fogem, e é possível ver ainda um casal de clientes com um bebê de colo que percebem a ação criminosa e se afasta (assista acima). A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga a ocorrência.