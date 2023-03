Chuva causa destruição de casas em Porteiras, no Ceará: 'ela acordou com a casa trincando'

A chuva intensa que atingiu o município de Porteiras, no Interior do Ceará, na noite de domingo (26), causou transtornos e a destruição de casas. As construções cederam após um paredão de contenção cair. Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que foi registrado um volume de 116 milímetros (mm) na cidade em um período de 24 horas.

O cinegrafista Raony Pinheiro registrou imagens de drone da região atingida. Em vídeo, é possível ver os efeitos da chuva no Município.

Veja estragos causados pelas chuvas:

Segundo a agente de saúde Maria Apariciana, quatro casas foram "bem atingidas" e seis pontos comerciais também foram danificados. A administração deve entrar com ajuda para a população. "Recebi um comunicado da Prefeitura, que me pediu para verificar a quantidade de moradias, famílias e pontos comerciais atingidos. Enviei as informações para a Vigilância Sanitária", detalhou.

Francisco Erivan Amorim dos Santos foi um dos moradores que teve a residência afetada pelo episódio.

Primeiramente, caiu a caixa d'água, o banheiro afundou, a parede da cozinha caiu e caíram móveis dentro do rio. Comecei a escutar o pessoal gritando pedindo ajuda e saí para socorrer. Foi aquele nervosismo, pânico pavoroso. Eu tava dormindo e o pessoal bateu na porta".

Foto: Ednardo Alves

A casa de uma amiga de Caio Peixoto, também morador da cidade, foi outra atingida. Conforme o amigo, ela tem dois filhos e está desabrigada. "Ela acordou com a casa trincando. Perdeu tudo: móveis, geladeira, fogão, celulares, tudo."

Foto: Ednardo Alves

Em contato com a Prefeitura de Porteiras, o órgão informou que aguarda a chegada da Defesa Civil na Cidade. Desde o dia 22 de março, a Prefeitura decretou situação de emergência por conta das fortes precipitações.

VISITA A MUNICÍPIOS

O governador Elmano de Freitas (PT) irá aos municípios de Senador Pompeu e Milhã e outros atingidos pelas fortes chuvas. O chefe do executivo informou, por meio das redes sociais, que está acompanhando desde cedo desta segunda-feira (27) a situação das enchentes.

O Estado, conforme Elmano, já mobilizou equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Saúde e Superintendência de Obras Públicas para atender aos municípios afetados.

Defesa Civil visita cidade nesta segunda (27)

No Instagram do município, a equipe da Prefeitura informou que o prefeito está em campo para avaliar os estragos causados pelas chuvas.

"Diante das últimas chuvas intensas que caíram sobre o território municipal, causando transtornos, o prefeito Fábio Pinheiro Cardoso informa que está acompanhando todos os fatos, inclusive indo pessoalmente aos locais mais afetados. Nas próximas horas, a Defesa Civil do Estado, que no momento está monitorando outras regiões mais severamente atingidas do Ceará, estará em Porteiras avaliando todas as condições", diz o comunicado da prefeitura.

Foto: Ednardo Alves