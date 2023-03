Mulher e duas crianças morrem em desabamento de residência em Aratuba, no CE

O desabamento de, pelo menos, uma residência em Aratuba, no Maciço de Baturité, deixou três pessoas mortas na tarde desta quinta-feira (16), após fortes chuvas no município cearense.

O Corpo de Bombeiros comandou os resgates no local, retirando as vítimas dos escombros. No entanto, a ocorrência ainda se encontra em andamento.

Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, e Antônio Guilherme Martins Soares, de 8 anos, foram os mortos identificados na tragédia.

Pessoas feridas

A informação do acidente foi confirmada pela Prefeitura de Aratuba, que relatou, ainda, outras quatro pessoas feridas no desabamento.

Conforme declaração do advogado da prefeitura local, um hotel será alugado para todas as vítimas do desastre até que o aluguel social seja concretizado. Apesar disso, ainda não há confirmação de quantas pessoas irão utilizar o serviço.

