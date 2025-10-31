Diário do Nordeste
Desabamento de arquibancada levou a 50 atendimentos hospitalares ‘Foi um susto muito grande'

Ceará

Desabamento de arquibancada levou a 50 atendimentos hospitalares: ‘Foi um susto muito grande'

Município recebeu apoio de cidades vizinhas com ambulâncias do Samu para resgate das vítimas

Lucas Monteiro 06 de Setembro de 2025
Imagens da arquibancada caída em Aratuba

Ceará

Arquibancada de desfile cívico desaba e deixa feridos em Aratuba, no Ceará; veja vídeo

Vítimas precisaram ser encaminhadas para unidades hospitalares

Bergson Araujo Costa 05 de Setembro de 2025
Foto de material apreendido pela Polícia Militar em confronto com criminosos em Aratuba, no Interior do Ceará. Na imagem, armas de fogo, munições e drogas em cima da viatura policial

Segurança

Dois suspeitos são mortos e armas longas apreendidas em confronto entre quadrilha e Polícia no Ceará

Policiais militares foram acionados para um confronto com tiros entre grupos criminosos

Redação 07 de Junho de 2025
Micro-ônibus da Transpryme fazia a linha entre Fortaleza e Guaramiranga, na região do Maciço de Baturité

Ceará

Micro-ônibus tomba e cai em ribanceira em Pacoti, no Interior do Ceará

Três pessoas ficaram feridas após o acidente, sendo levadas ao hospital de Aracoiaba e para o Instituto Dr. José Frota (IJF)

Redação 13 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Aratuba?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Aratuba?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Celular com logo da TIM

Negócios

Moradores de Aratuba relatam falta de conetividade da TIM há um mês

A empresa alega que está ciente da situação e atua para resolver a entrega da região

Beatriz Irineu 27 de Maio de 2024
Câmara de Aratuba

PontoPoder

Polícia Civil investiga vereadores de Aratuba, no Ceará, por suposta falsificação de documentos

Alvo de pedido de Impeachment, prefeito do Município registrou boletim de ocorrência contra os políticos, que integram comissão processante

Bruno Leite 27 de Janeiro de 2024
Câmara Municipal de Aratuba

PontoPoder

Câmara de Aratuba volta a analisar cassação do prefeito após liberação da Justiça

Agora, com a retomada dos trabalhos, a prioridade será elaborar um novo cronograma de diligências e realizar as oitivas de testemunhas

Ingrid Campos 15 de Janeiro de 2024
Fogos foram recuperados no municipio de Canindé, distante 130,7 km de Aratuba

Ceará

Fogos de artifício para festa de réveillon de prefeitura do interior do Ceará são furtados

O material foi recuperado, molhado, após ação da polícia

João Lima Neto 01 de Janeiro de 2024
