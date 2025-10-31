Município recebeu apoio de cidades vizinhas com ambulâncias do Samu para resgate das vítimas
Vítimas precisaram ser encaminhadas para unidades hospitalares
Policiais militares foram acionados para um confronto com tiros entre grupos criminosos
Três pessoas ficaram feridas após o acidente, sendo levadas ao hospital de Aracoiaba e para o Instituto Dr. José Frota (IJF)
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
A empresa alega que está ciente da situação e atua para resolver a entrega da região
Alvo de pedido de Impeachment, prefeito do Município registrou boletim de ocorrência contra os políticos, que integram comissão processante
Agora, com a retomada dos trabalhos, a prioridade será elaborar um novo cronograma de diligências e realizar as oitivas de testemunhas
O material foi recuperado, molhado, após ação da polícia