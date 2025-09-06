Desabamento de arquibancada levou a 50 atendimentos hospitalares: ‘Foi um susto muito grande'
Município recebeu apoio de cidades vizinhas com ambulâncias do Samu para resgate das vítimas
Cerca de 50 atendimentos médicos foram registrados após o desabamento de uma arquibancada durante um desfile cívico em Aratuba, no interior do Ceará, na noite desta sexta-feira (5).
De acordo com relatório médico, os pacientes precisaram de atendimento para dores por trauma, crises de ansiedade, alterações súbitas de pressão arterial, além da necessidade de suturas e curativos.
Ao todo, 22 pessoas precisaram ser transferidas para exames e avaliação especializada:
- 06 foram levadas ao Hospital de Canindé;
- 13 ao Hospital de Aracoiaba;
- 02 ao Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza;
- 01 à Maternidade de Baturité.
Relatos do acidente
“Foi um susto emocional muito grande”, contou Erton Oliveira, agente administrativo, ao jornal CE1. Ele estava no evento com a esposa grávida e o filho de 11 anos.
"Consegui encontrar um lugar na arquibancada para minha esposa e, logo após, ouvi um estrondo. Achei que era a banda se aproximando, mas logo percebi que o mundo estava desabando", disse ele.
A família foi levada ao hospital, onde a gestante passou por avaliação obstétrica e exames de rotina.
Já Aluísio Nascimento, que acompanhava o pai e o sobrinho, disse que todos estão em casa. “No momento do susto, a gente veio com toda preocupação porque foi uma coisa rápida e tinha muita gente. Mas graças a Deus não foi uma tragédia maior”.
Investigações e apoio às vítimas
O prefeito de Aratuba, Joerly Rodrigues Victor, afirmou que os procedimentos para apurar as causas do acidente já foram iniciados.
“Segunda-feira iremos instaurar os procedimentos necessários, junto a nossa procuradoria e a empresa. Já foi solicitado os documentos de RP e a gente saber o real motivo da causa e fazer toda essa apuração. A nossa procuradoria já está ciente disso, nosso corpo jurídico”, disse.
Ainda segundo o prefeito, a prioridade neste momento é dar suporte médico e psicológico às vítimas. Cidades vizinhas como Mulungu, Pacoti, Caridade e Itatira enviaram ambulâncias para ajudar no resgate, e a Secretaria Estadual da Saúde acionou toda a base regional do SAMU para auxiliar na remoção dos pacientes.