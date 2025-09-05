Idoso em situação de rua é deixado com acesso venoso após receber alta em Caucaia

Um idoso em situação de rua foi deixado próximo a um campo futebol com acesso de medicamentos no braço, após receber alta em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na quarta-feira (3).

Em imagens que circularam as redes sociais, nesta semana, é possível ver o homem deitado, usando roupa hospitalar, coberto por lençóis e com o utensílio ainda preso em seu braço.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caucaia informou que está apurando o episódio, que ocorreu no Hospital Municipal Abelardo Gadelha.

Ainda segundo o comunicado, o paciente, que também tem dificuldade de locomoção, havia recebido alta médica após tratamento de pneumonia.

“Tão logo tomou conhecimento da denúncia de que protocolos de enfermagem não teriam sido observados no momento da alta, a equipe da SMS localizou o paciente, que foi reconduzido ao hospital”, informou ainda a pasta.

PROCURA POR FAMILIARES

O idoso segue na unidade sem pendências clínicas e vem sendo acompanhado pelo serviço social da unidade.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS) de Caucaia foi acionada e atua na localização de familiares, para possibilitar o retorno ao convívio familiar ou, caso não seja possível, seu encaminhamento a uma política de acolhimento social.

“Paralelamente, a SMS instaurou procedimento administrativo disciplinar para apurar a ocorrência. Os funcionários envolvidos foram preventivamente afastados em razão da conduta indevida, que não reflete o compromisso do Município com a saúde e a integridade dos pacientes”, salientou o comunicado da SMS.

A SMS concluiu a nota lamentando o episódio e reforçando que “todos os equipamentos de saúde do município são orientados a cumprir rigorosamente os protocolos clínicos, desde o acolhimento até a alta hospitalar. O órgão reitera ainda seu compromisso com a qualidade da assistência e a humanização do atendimento”.