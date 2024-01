Fogos de artifício para festa de réveillon de prefeitura do interior do Ceará são furtados

Moradores de Aratuba (CE) — 173,6 km de Fortaleza (CE) — foram surpreendidos com o furto dos fogos de artifício da festa de Réveillon da cidade, na noite de domingo (31). Markes Rafhael, procurador geral do município, publicou vídeo no Instagram lamentando o ocorrido.

"Passaram aqui e furtaram os fogos. Já ligamos para polícia, levaram todos os fogos que estavam aqui para serem estampidos. Fogos sem barulho como determina a lei do município", relatou o procurador geral de Aratuba.

Veja relato sobre furto:

Segundo relatos da equipe que cuidava do show pirotécnico, dois homens chegaram de carro no local e informaram que não queriam que os dispositivos fossem acionados. Ainda segundo os servidores, eles foram ameaçados pelos suspeitos.

Fogos recuperados em Canindé

Por volta de 3h da madrugada de segunda-feira (1º), policiais da Delegacia Regional de Canindé conseguiram recuperar os fogos.

Um popular localizou os dispositivos e acionou a polícia. O município fica a 130,7 km de Aratuba.

Veja relato sobre recuperação de fogos:

"Os fogos foram recuperados molhados, ainda vamos ver se funcionam", informou o procurador.

O furto foi registrado por Markes Rafhael na Delagacia Regional de Canindé. Não foi informado se alguém foi preso, mas as investigações irão continuar.