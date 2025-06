Dois suspeitos são mortos e armas longas apreendidas em confronto entre quadrilha e Polícia no Ceará

Um confronto violento entre um grupo criminoso e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) terminou com dois suspeitos mortos e armas de fogo e drogas apreendidas, em Aratuba, na Maciço de Baturité, no Interior do Ceará, na última sexta-feira (6).

Segundo informações da PMCE, policiais da 2ª Companhia do 29º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/ 29º BPM) foram acionados por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para a região de Mussun, na zona rural de Aratuba, onde estaria acontecendo um confronto com tiros entre grupos criminosos em uma região de mata.

"As informações indicavam que os membros do grupo criminoso planejavam executar rivais. Ao adentrarem à área indicada, os policiais foram recebidos a tiros por diversos suspeitos, sendo necessário o revide à injusta agressão. Durante a progressão, os policiais encontraram um dos suspeitos ao solo, ao lado de um revólver calibre .38", narrou a Polícia Militar.

Conforme a Corporação, "mais disparos foram efetuados contra a equipe, por aproximadamente 8 a 10 indivíduos, gerando um novo confronto. Após cessarem os disparos, os policiais localizaram outro suspeito ferido, portando uma carabina 9mm com bandoleira, além de uma espingarda calibre .12 ao seu lado".

Os dois suspeitos "ainda apresentavam sinais vitais e foram socorridos imediatamente ao Hospital Municipal de Aratuba, mas não resistiram". A identidade dos suspeitos mortos, que tinham 21 e 26 anos, não foi revelada. Ninguém foi preso na ação local.

Apreensão de armas e drogas

Além das três armas de fogo, no local foram apreendidas munições de calibres diversos, 275 gramas de maconha, 18 gramas de cocaína, uma balança de precisão e quatro aparelhos celulares.

O material apreendido e o relato da ocorrência foram apresentados pelos policiais militares na Delegacia Regional de Canindé, da Polícia Civil do Ceará (PCCE). O suspeito de 21 anos morto possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, segundo a PMCE.