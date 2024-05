Moradores de Aratuba relatam falta de conetividade da TIM há um mês

Residentes da cidade de Aratuba, 121 quilômetros de Fortaleza, relataram nesta segunda-feira (27) que estão há quase um mês sem conetividade da operadora TIM. Conforme apurado pelo Diário do Nordeste, os moradores também não conseguem efetuar ligações. A empresa afirmou que está ciente da falta do serviço e atua para corrigi-lo.

A fisioterapeuta Bruna Freitas se sente lesada com a falta de serviço da operadora que é cliente. "Não temos acesso à internet, ligação é terrível, raramente conseguimos, sinal tem, mas não conseguimos utilizar nenhum serviço pela rede da TIM. Toda vez que entramos em contato com a operadora ela fala que consta que está tudo normal, sendo que não está", contou.

Bruna ainda destaca que é uma situação frustrante. "Muitas das vezes estamos em locais sem rede Wi-Fi e necessitamos enviar uma mensagem ou realizar uma ligação e não podemos por conta da falta de conexão. Não tem muito o que fazer, é procurar uma rede Wi-Fi e tentar contato pelo WhatsApp. Quem utiliza a rede da TIM tá difícil a situação. Muitas pessoas já estão fazendo portabilidade e migrando para outras operadoras", concluiu.

Fábio Lisboa, servidor municipal da secretaria de saúde, destaca que a falta conetividade está afetando o cuidado de pacientes da região. "Não conseguimos fazer ligação. Acesso à internet pelo 4G da TIM, nós também não estamos conseguindo. Trabalho na Secretaria de Saúde, os pacientes estão sendo prejudicados. Essas pessoas entram em contato com a Secretaria de Saúde quando acontece alguma coisa. E as pessoas precisam entrar em contato para gente mandar ambulância para socorrer, elas não estão conseguindo, porque elas ficam sem contato algum com a Secretaria de Saúde", revelou.

Também funcionário da Pasta, Erton Oliveira de Almeida afirmou que a cidade está ilhada por falta de comunicação.

"Você não consegue ligar, você não consegue mandar áudio, você não consegue mandar figurinha, você não consegue mandar uma só palavra pelo WhatsApp, não vai, nada de internet, nem 3G, nem 4G, nada", revelou.

O que diz a TIM

O Diário do Nordeste entrou em contato com Tim, que respondeu estar ciente do problema na região.

"A TIM informa que identificou falhas em equipamentos que atendem a cidade de Aratuba e, por essa razão, clientes de algumas localidades do município podem estar enfrentando dificuldades de uso dos serviços de voz e dados. Técnicos da companhia estão atuando nas ocorrências, com o objetivo de normalizar completamente a prestação dos serviços o mais rapidamente possível", disse em nota.