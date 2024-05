Empresa de calçados de SP expande fábrica e constrói centro de distribuição em Santa Quitéria

São Paulo. A fábrica paulista Democrata Calçados está mais do que triplicando o seu espaço físico de produção no Ceará. Ainda neste primeiro semestre está prevista a entrega de uma ampliação no parque fabril e de um centro de distribuição (CD). As obras, que estão em fase de finalização, são feitas na maior unidade da marca, localizada em Santa Quitéria, no Sertão dos Crateús, interior do Estado.

Especializada em sapatos de couro masculino, a Democrata possui ainda mais duas unidades no Ceará, nos municípios de Camocim e Sobral, onde são produzidos alguns segmentos de produtos e componentes e solados, respectivamente. Ao todo, a marca emprega 3,1 mil pessoas somando as três unidades cearenses e produz cerca de 18 mil pares de calçado/dia.

Conforme o gestor de Negócios Marcelo Paludetto, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste durante a Brazilian Footwear Show (BFShow), o projeto de expansão do parque fabril está em fase final de execução. O local está passando de 10.780 metros quadrados (m²) para 32.036 m², o que equivale a quase quatro campos de futebol.

“Esta é uma ampliação enorme, com investimentos em máquinas, investimento em prédio e a construção do nosso CD”. Do novo total de área construída, 8,2 mil m² correspondem ao centro de distribuição. O local, servirá tanto para armazenar a produção de pares de Santa Quitéria, como também de Camocim.

Com isso, a empresa visa otimizar a sua logística para atendimentos, tanto do público interno, que hoje consome cerca de 80% da produção, que compreende sapatos, botas, mocassins e chinelos, por exemplo, como também dos produtos de exportação.

Questionado sobre ter uma data de inauguração oficial, Paludetto comenta que a marca é muito discreta nesse sentido. “Trabalhamos muito sem alarde. Não teremos inauguração. Vamos construindo, trabalhando e seguindo o processo”.

A Democrata, com 41 anos de fundação, destes mais de 20 já instalada no Ceará, mantém a sua área corporativa, com os setores administrativo-financeiro e o e-commerce, por exemplo, ainda em Franca (SP).

Exportação escoada pelo Estado

O gestor de Negócios da Democrata ainda revela que a marca já despacha produtos de exportação pelo Porto do Pecém, mas que é o cliente quem escolhe essa logística. “Porque alguns clientes vêm e compram um pouco de Democrata, um pouco de outras marcas e consolidam o embarque em um só local. Mas quando são contêineres fechados, geralmente sai do Pecém”.

Atualmente a marca envia cerca de 20% da sua produção para países como Estados Unidos, Colômbia, Chile, Egito, Líbia, Oriente Médio e Cingapura, entre outros.

Participação em feiras ainda é termômetro

Paludetto estava na linha de frente do atendimento de clientes da BFShow, que ocorreu de 20 a 23 de abril em São Paulo, e relatou da importância de se ter esse contato com os compradores para sentir o “termômetro do mercado”.

“Esse é um momento de encontro com os clientes, lançamentos de produtos, nada substitui essa conversa. O calçado é um bem palpável, que a pessoa quer sentir, ver a estética, conforto e o comprador de grande volume quer ter certeza do investimento dele. Então, estar na feira é fundamental para sentir se estamos no caminho certo”.

* A repórter viajou a convite da BFShow