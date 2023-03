Teto de escola estadual em Caucaia desaba durante fortes chuvas e deixa oito alunos feridos

Os tetos de duas salas de aula da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) José Alexandre, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), desabaram nesta quinta-feira (16), após chuvas intensas na cidade. O Corpo de Bombeiros informou que oito estudantes ficaram feridos. Todos eles são alunos do 3º ano do Ensino Médio, com idades entre 16 e 17 anos.

O Diário do Nordeste apurou que as vítimas do desabamento sofreram apenas escoriações leves, mas estão "muito assustadas". O local foi isolado.

Os feridos foram atendidos no local por duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Seis deles foram, depois, encaminhados para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, e os outros dois foram liberados para casa após orientação aos pais.

Desabamento foi na hora do intervalo

Em nota integrada, a Secretaria da Educação (Seduc), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Ceará (Samu) e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informaram que o desabamento aconteceu durante o horário de intervalo dos estudantes, no período da tarde.

Uma equipe de engenharia da Seduc foi enviada para a unidade de ensino para fazer um levantamento e investigar o que pode ter causado o desabamento, além de adotar outras providências de maneira imediata. A escola deve permanecer interditada até a conclusão do laudo estrutural.

"As aulas serão retomadas de forma presencial ao fim dos reparos, mas, a partir da próxima semana, os alunos terão aulas de forma remota. Dessa forma, não haverá prejuízo para o ensino e a aprendizagem", garantiu a Seduc, que informou, também, que as famílias dos estudantes estão sendo assistidas pela pasta e pela direção escolar.

Chuva em Caucaia

Conforme o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Caucaia registrou um acumulado de 14,4 milímetros de chuva das 7h dessa quarta (15) às 7h desta quinta-feira (16). Registro atualizado às 16h40min.