Chuvas intensas alagam casas em Pacatuba e moradores relatam prejuízos: 'tenho mais nada'

Chuvas intensas provocaram alagamentos em várias casas às margens da rodovia estadual CE-060, próximo ao município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta quinta-feira (16). Devido à precariedade das moradias, as precipitações fizeram com que moradores perdessem boa parte dos bens — de móveis a eletrodomésticos e documentos.

"Perdi tudo, não tenho mais nada. Não sei nem como a minha filha de quatro anos vai dormir", desabafou Maria de Fátima, 26, uma das moradoras da região. Ela disse que se sustenta apenas com repasses do Bolsa Família e que não sabe como irá reconstruir o imóvel e reaver o que foi destruído. "Ou a gente paga aluguel ou compra coisa pra dentro de casa", ela disse.

O Diário do Nordeste esteve no local e conversou com outros moradores em situação semelhante à de Maria de Fátima.

"Minha casa está sem nada. Alagou até o meio. Dá pra ver na parede, até o meio. Geladeira, esculhambou tudo", compartilhou Bianca da Silva, 26. A mulher disse que estava trabalhando quando recebeu o telefonema do irmão, contando que o imóvel estava tomado por água. "Eu com dois meninos dentro de casa, não sei como vai ser pra comprar tudo de novo. Tô angustiada, só Deus sabe do meu coração", se desesperou.

A entrada de Pacatuba também está completamente alagada, dificultando o trânsito de veículos.

Legenda: Moradores não sabem como irão reaver os objetos perdidos devido aos alagamentos. Foto: VCRepórter

Chuva em Pacatuba

De acordo com o sistema de monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu, em Pacatuba, até as 16h20 desta quinta, em torno de 17 milímetros. As precipitações no município foram umas das maiores em todo o Ceará.

Até o momento, a cidade mais afetada pelo aguaceiro foi Tamboril, na região do Sertão Central e Inhamuns, com uma média de 129 milímetros.

Deslizamento em Aratuba

Também nesta quinta, um deslizamento de terra provocado pelas chuvas atingiu duas residências em Aratuba, no Maciço de Baturité, e deixou três pessoas mortas. As vítimas são uma mulher de 21 anos de idade e duas crianças, de 2 e 8 anos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o deslizamento foi provocado por uma barreira que desabou e atingiu os imóveis na localidade de Mussum, próximo ao Centro.

Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, e Antônio Guilherme Martins Soares, de 8 anos, foram os mortos identificados na tragédia.

Outras quatro pessoas ficaram feridas. Duas delas foram socorridas para uma unidade de saúde e as outras duas foram atendidas no local, apenas com escoriações leves.

Nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou as mortes e disse que "as forças de segurança do Governo do Estado, além de Defesa Civil e Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], imediatamente se deslocaram para o município para o resgate de possíveis feridos", escreveu.