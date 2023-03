Aratuba interdita 15 casas após deslizamento de terra

Após o deslizamento de terra que deixou três pessoas mortas em Aratuba, no Maciço de Baturité, a Prefeitura do município interditou 15 casas e vai hospedar cerca de 17 moradores em hotéis da região, nesta quinta-feira (16). A gestão decretou ainda três dias de luto oficial.

Segundo o chefe de gabinete do município, oito famílias ocupavam as residências interditadas. O número, no entanto, ainda pode aumentar, porque a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ainda estão no local fazendo a vistoria. A região já era considerada de risco.

Os serviços fúnebres das três vítimas do acidente serão pagos pela cidade. Toda a equipe médica do Município foi acionada para prestar assistências as vítimas do desastre natural. A prefeitura informou que lamenta profundamente o ocorrido e prestará total apoio as famílias das vítimas e sobreviventes.

O luto oficial do município iniciou nesta quinta-feira (16) e irá durar três dias. Durante o período, a bandeira municipal ficará hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos do município.

COMO O ACIDENTE ACONTECEU

Um deslizamento de terra atingiu duas residências em Aratuba e deixou três pessoas mortas na tarde desta quinta-feira (16), após fortes chuvas. As vítimas são uma mulher de 21 anos e duas crianças, de 2 e 8 anos.

Por nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que uma barreira desabou e atingiu os imóveis na localidade de Mussum, próximo ao bairro Centro.

Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, e Antônio Guilherme Martins Soares, de 8 anos, foram os mortos identificados na tragédia.

Outras duas pessoas foram socorridas para uma unidade de saúde. Já outras duas vítimas foram atendidas no local apenas com escoriações leves.

O Corpo de Bombeiros comandou os resgates no local, retirando as vítimas dos escombros. A Perícia Forense também foi acionada.