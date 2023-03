Saiba quais cidades do Ceará já receberam mais de 100 milímetros de chuva em 2023

Grandes volumes de chuva são esperança de recargas nos açudes, mas também podem trazer transtornos para o ambiente urbano, como alagamentos e deslizamentos. No Ceará, até esta quinta-feira (16), chuvas de mais de 100 milímetros foram registradas em 34 cidades.

Os dados são do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), e consideram o acumulado num período de 24 horas.

Um milímetro de chuva significa que houve um litro de água acumulado dentro de um metro quadrado. Ou seja, uma chuva de 100 milímetros significa que, em 24h, 100 litros d’água caíram em cada metro quadrado da região.

Desde o início deste ano, as precipitações com esse volume caíram em 16 dias, conforme o Calendário. Confira a lista de cidades afetadas com mais de 100 mm:

Abaiara Altaneira Amontada Aurora Baixio Barreira Barroquinha Beberibe Brejo Santo Caririaçu Cascavel Ererê Farias Brito Granjeiro Icapuí Icó Iguatu Ipaumirim Itapipoca Itarema Jaguaribe Lavras da Mangabeira Madalena Maranguape Milagres Milhã Nova Olinda Porteiras Potiretama Quixeramobim Tamboril Tururu Uruburetama Várzea Alegre

O maior volume até agora foi registrado em Icapuí, no Litoral Leste, com 180 mm no dia 25 de janeiro. Em seguida, vêm Várzea Alegre e Barreira, com 160 mm, e Beberibe e Quixeramobim, com 155 mm cada.

A cidade de Aurora, no Cariri, é atualmente a que teve mais dias com esse tipo de chuva. Em três ocorrências separadas, choveram 101 mm, 102 mm e 125 mm.

Uma das precipitações mais danosas ocorreu em Icó, no dia 1º de fevereiro, data que abre oficialmente a quadra chuvosa no Estado. Naquela madrugada, o volume de 143 mm invadiu residências e transbordou canais.

Fortaleza ainda não recebeu 100 milímetros em 2023, mas os 92 mm registrados entre os dias 13 e 14 de março alagaram diversas vias. Na Região Metropolitana da capital, choveu bastante em Cascavel (130 mm) e em Maranguape (125 mm).

Veja a retrospectiva de grandes chuvas:

2 de janeiro

Lavras da Mangabeira: 140 mm

20 de janeiro

Várzea Alegre: 160 mm

Jaguaribe: 129.4 mm

Granjeiro: 112 mm

Abaiara: 105 mm

Caririaçu: 105 mm

23 de janeiro

Aurora: 101 mm

25 de janeiro

Icapuí: 180 mm

Icó: 120 mm

26 de janeiro

Barroquinha: 117.2 mm

1º de fevereiro

Icó: 143 mm

2 de fevereiro

Iguatu: 110 mm

11 de fevereiro

Nova Olinda: 113 mm

24 de fevereiro

Altaneira: 107 mm

25 de fevereiro

Itapipoca: 102.6 mm

3 de março

Beberibe: 155 mm

Quixeramobim: 155 mm

Cascavel: 130 mm

Maranguape: 125 mm

4 de março

Itapipoca: 125.4 mm

13 de março

Caririaçu: 150 mm

Milagres: 149 mm

Altaneira: 143 mm

Abaiara: 135 mm

Nova Olinda: 115 mm

Farias Brito: 110 mm

Tururu: 103 mm

Aurora: 102.5 mm

14 de março

Granjeiro: 139.2 mm

Aurora: 125.8 mm

Ipaumirim: 116 mm

Baixio: 114 mm

Itarema: 113 mm

Potiretama: 105 mm

Milhã: 100 mm

15 de março

Tamboril: 129 mm

Madalena: 119.6 mm

Ereré: 113 mm

Brejo Santo: 106 mm

Porteiras: 105 mm

16 de março

Barreira: 160 mm

Amontada: 143 mm

Itapipoca: 135 mm

Uruburetama: 102.1 mm

Previsão para os próximos dias

Nesta quinta (16) e na sexta (17), a Funceme indica que o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. Se elas ocorrerem, a "intensidade deverá variar de fraca a forte".

Os maiores acumulados de precipitação devem ocorrer em áreas do centro-sul e oeste do estado.

