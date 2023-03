Fortaleza tem maior chuva de 2023 com 92 milímetros

A forte chuva que caiu em Fortaleza entre as últimas segunda (13) e terça (14), acompanhada de relâmpagos e trovões, também foi a maior de 2023 até o momento, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O Calendário de Chuvas alimentado pela entidade mostra que caíram 92,2 milímetros na cidade, o suficiente para alagar vias e motivar chamados para a Defesa Civil por riscos de desabamento.

Antes dela, o maior volume havia caído entre os dias 24 e 25 de fevereiro, com 84,8 milímetros. Em seguida, vem o intervalo entre os dias 24 e 25 de janeiro, com 83 milímetros.

Confira as maiores chuvas de Fortaleza neste ano:

15 e 16/01: 54 mm

24 e 25/01: 83 mm

30 e 31/01: 65.2 mm

24 e 25/02: 84.8 mm

03 e 04/03: 81.2 mm

13 e 14/03: 92.2 mm

No mesmo período, choveu em 160 municípios cearenses. O que recebeu maior volume foi Granjeiro, no Cariri, com 139,2 milímetros. Depois, vieram Aurora (125,8 mm) e Ipaumirim (116 mm).

Previsão para os próximos dias

Para esta quarta (15), a Funceme indica céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada, durante a manhã. No resto do dia, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada.

Na quinta (16) e na sexta (17), o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. Se elas ocorrerem, a "intensidade deverá variar de fraca a forte".

Os maiores acumulados de precipitação devem ocorrer em áreas do centro-sul e oeste do estado.

