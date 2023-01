Fortaleza registra maior chuva de 2023; precipitações devem continuar nos próximos dias

Após 17 dias consecutivos de atividade pluviométrica, Fortaleza registrou a maior chuva de 2023. Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que choveu 83 milímetros (mm) entre as 7h de terça (24) e 7h desta quarta-feira (25). A marca também ocupa a posição de segundo maior acumulado do Estado neste intervalo.

O volume varia entre as regiões da Cidade. O posto de coleta da Defesa Civil do Município contabiliza o maior índice, seguido pelas unidades Água Fria (78 mm), Caça e Pesca (64 mm) e Messejana (63 mm). No Pici e no Castelão foram verificados as menores quantidades: 55,4 mm e 37,8 mm, respectivamente.

A última chuva intensa da Capital neste ano foi registrada no dia 16 de janeiro, quando o acumulado em 24 horas chegou aos 54 mm, segundo a Funceme.

Ceará tem maior chuva de 2023

Além do recorde na Capital, o Ceará registrou outra marca de destaque entre as 7h de terça e 7h desta quarta-feira: a maior chuva deste ano. A cidade de Icapuí, no Litoral Leste do Estado, marcou 180 mm de volume pluviométrico no período.

Este índice é o segundo maior desde 2022. No ano passado, somente Várzea Alegre teve volume superior, no dia 17 de abril, com 200 mm.

Previsão do tempo

O órgão prevê que, ao longo desta quarta, o céu deve se manter nublado ou parcialmente nublado e com chuva em todas as macrorregiões.

Já para quinta-feira (26), há alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba, no oeste do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de precipitação.

