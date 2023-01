Chuvas devem continuar em todo o Ceará até quinta-feira (26), indica previsão da Funceme

Mais chuvas são esperadas em todo o Ceará nos próximos dias. Até quinta-feira (26), as precipitações podem ocorrer em todas as macrorregiões do estado. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Às 16h desta terça-feira (24), foram registradas áreas de instabilidade, com chuvas em partes do litoral de Fortaleza, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana, com intensidade fraca a moderada e ocasionalmente forte no noroeste (Litoral Norte e Ibiapaba).

Previsão para os próximos dias

Quarta-feira (25)

Para quarta-feira (25), espera-se chuva em todas as regiões, com intensidade também variando de fraca a moderada, e forte em algumas regiões. O céu pode variar de nublado a parcialmente nublado.

Quinta-feira (26)

Já na quinta-feira (26), as precipitações tendem a se concentrar no Cariri, oeste do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva. O céu pode variar de parcialmente nublado a poucas nuvens.

Para Fortaleza e Região Metropolitana, a previsão é de chuva principalmente pelas madrugadas e manhãs, podendo essa ter intensidade de fraca a moderada, ocasionalmente forte.

O órgão afirma que as chuvas esperadas devem-se a áreas de instabilidade atmosférica e a efeitos locais como brisa, relevo, temperatura e umidade, que deverão colaborar para ocorrência das precipitações.

