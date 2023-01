Chove há 10 dias consecutivos em mais de 50 cidades cearenses; açudes conquistam aporte

Chove em mais de 50 municípios cearenses há 10 dias consecutivos. Nas últimas 24 horas, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) contabilizou precipitações em pelo menos 89 cidades. Diante dos bons e regulares índices, os açudes do Estado começam a ganhar aporte hídrico. Já são 4 sangrando e outros 4 com volume acima de 90%.

Os volumes pluviométricos registrados entre as 7 horas desta segunda e 7 horas de hoje, dia 24, foram bem distribuídos pelo Ceará. Todas as 8 macrorregiões foram banhadas pelas chuvas. O destaque foi a cidade de Cedro, na região Centro-Sul; e o município de Morada Nova, em Jaguaribana, ambos com 45 milímetros.

Confira os cinco maiores índices :

Cedro - 45 mm Morada Nova - 45 mm São João do Jaguaribe - 43 mm Jardim - 38 mm Barbalha - 37 mm São Gonçalo do Amarante - 37 mm Aracati - 36 mm Quixeré - 36 mm Iracema - 32 mm Ocara - 31 mm

Com as últimas chuvas, o Estado se aproxima de superar a média histórica de janeiro. A normal climatológica para o mês é de 98,7 milímetros e, até agora, a Funceme já contabiliza 87,5 mm de chuva acumulada. Restando uma semana para o fim do mês e com a tendência de continuidade das chuvas, a expectativa é de que essa média seja superada.

Açudes

Os reservatórios cearenses começam a conquistar recarga hídrica neste início de ano. Conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) já são quatros açudes sangrando: Caldeirões, Germinal, Tijuquinha, Rosário. Outros quatros reservatórios ultrapassaram a marca dos 90% e podem verter nos próximos dias: Muquém, Aracoiaba, Pesqueiro, Junco.

O volume médio acumulado entre os 157 açudes monitorados pelo órgão é de 31%. O índice, para o período, é o melhor dos últimos 10 anos. A última vez que o atual índice foi superado foi em 24 de janeiro de 2013, quando a Cogerh contabiliza o acumulado de 43,8% nos açudes do Ceará.

Previsão

Para esta quarta-feira, a Funceme projeta "céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas em todas as macrorregiões".

Já na quinta, o órgão cearense prevê "céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte". Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

